Attualità

Papa Leone sta studiando tedesco su Duolingo, e gli utenti lo riconoscono

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Robert Prevost sta imparando il tedesco utilizzando la piattaforma Duolingo. A darne notizia è La Repubblica, che racconta come Papa Leone utilizzi il suo account personale e sia stato identificato da alcuni utenti, che avevano notato come un certo Robert si collegasse da Roma intorno alle 3 di notte, avendo poi il Pontefice utilizzato lo stesso nome utente che aveva scelto per il suo account su X prima di diventare vescovo di Roma, @drprevost.  Tanto che alcuni utenti gli avrebbero addirittura scritto: "Santo Padre, sono le tre del mattino, cosa sta facendo?". A confermare l'autenticità dell'account ci ha pensato il fratello del Santo Padre, John Prevost: "Non ne dubito, attualmente sta studiando il tedesco". Leone parla correntemente inglese, spagnolo, italiano, francese e un po' di portoghese. Robert Prevost "si alza ancora prima delle sei. So che se si sveglia nel cuore della notte, gioca a 'Words with Friends' e io gli dico: 'Cosa ci fai a giocare a questo alle tre?'. Non riuscivo a dormire", racconta ancora il fratello del Papa. Leone, grande sportivo, sta anche pensando di installare alcune apparecchiature sportive all'interno del Palazzo Apostolico per continuare l'attività fisica, che a Castel Gandolfo lo vede giocare a tennis.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Contatto Castellanos-Terracciano in area, niente rigore: proteste in Lazio-Cremonese

12 minuti fa

Elodie volontaria a Milano, serve i senzatetto alla cena di Natale

33 minuti fa

Lazio, debutta all’Olimpico la nuova aquila: primo volo per Flaminia

56 minuti fa

Verissimo, Claudio Amenola ricorda Antonello Fassari: “Non ce la faccio a non piangere”

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio