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Papa Leone, la risposta a sorpresa sul Real Madrid. Poi ‘svela’ il suo tifo per i Mondiali

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(Adnkronos) –
Papa Leone XIV è un grande appassionato di calcio. E, di tanto in tanto, il suo amore per il pallone viene fuori in modo divertente anche in alcune interviste. Oggi, in viaggio per Madrid, il pontefice ha per esempio risposto a una domanda sul Clasico, con relativa preferenza per Barcellona o Real Madrid: "Il Papa – ha detto – è per tutte le squadre, ma Prevost è del Real Madrid". Una confessione, quella fatta sul volo verso la capitale spagnola, che ha fatto rapidamente il giro del web, facendo sorridere tanti tifosi.   Il Santo Padre è tornato a parlare di calcio anche in ottica Mondiali, specificando che tiferà per gli Stati Uniti: "Farò sicuramente il tifo per gli Usa ai mondiali di calcio ma non so quante partite avrò modo di vedere".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Giugno 2026

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