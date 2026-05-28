Papa Leone interviene sulla Fondazione di San Pio: focus sui conti

Il documento, un chirografo datato 27 maggio, rappresenta sostanzialmente un atto di commissariamento da parte del papa Leone. Attraverso questo gesto formale, il Pontefice istituisce una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina”. La missione affidata a questa Commissione è tanto ambiziosa quanto chiara: analizzare in profondità la situazione attuale della Fondazione, individuare le strategie più adeguate a garantire una crescita continua nel tempo, ottimizzando l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità delle attività e della missione per cui l’opera fu originariamente concepita. La situazione economica della Fondazione, segnata da esposizioni debitorie che si stimano intorno ai 200 milioni di euro, era da tempo conosciuta dagli ambienti interni. Già il 5 maggio scorso, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, aveva fatto un accenno alle difficoltà finanziare dell’istituto durante la sua visita all’ospedale fondato da San Pio in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione. Nel corso della visita, Parolin aveva inoltre incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell’azienda ospedaliera, i quali gli avevano esposto le problematiche legate alla vertenza in corso. Tra le criticità sollevate vi erano i molti arretrati da corrispondere ai dipendenti, oltre alla questione dell’adeguamento del contratto e alle preoccupazioni per la stabilità e il futuro stesso dell’opera. Durante la messa celebrativa del 70° anniversario, il cardinale aveva trasmesso un messaggio di vicinanza del Santo Padre, con parole che sottolineavano il suo sostegno all’opera voluta da Padre Pio. Con l’emissione del chirografo, Papa Francesco ha deciso di intervenire personalmente per affrontare questa situazione complessa. Nel documento, che porta la sua firma e dunque è scritto di suo pugno, il Pontefice riflette sull’evoluzione dei tempi e delle sfide che oggi investono profondamente la missione della Chiesa. Dal cambiamento tecnologico a quello economico e giuridico, il Papa mette in evidenza la necessità di un rinnovamento continuo. In particolare, si focalizza sui settori nei quali la Chiesa è storicamente impegnata, come l’assistenza sanitaria e la cura degli infermi. Questi ambiti richiedono risorse significative e una gestione attenta e temporaneamente sostenibile, nonché il contributo di fedeli e di organizzazioni esterne pubbliche e private che siano disposte a condividere gli ideali e la dottrina cristiana per collaborare attivamente a questa missione. Per avviare una riorganizzazione organizzativa e finanziaria all’interno della Fondazione, il cardinale Mauro Gambetti ha incaricato personalità di rilievo ed esperienza nella gestione economica e amministrativa. Il nuovo presidente nominato è Maximino Caballero Ledo, un laico già noto per la sua guida alla Segreteria per l’Economia vaticana. A fianco del presidente opereranno Fabio Gasperini, anch’egli laico che ricopre attualmente il ruolo di segretario dell’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), monsignor Paolo Rudelli nella qualità di Sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Giordano Piccinotti in qualità di presidente dell’Apsa e monsignor Giorgio Ferretti, vescovo di Foggia. A livello tecnico è stato costituito un comitato specifico composto da figure strategiche, tra cui Benjamín Estévez de Cominges, vice-segretario dell’Economia vaticana; Gino Gumirato, direttore generale dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza; e l’avvocato Alessandro Ela Oyana, un esperto sul fronte legale e finanziario. Questa squadra dovrà affrontare le sfide gestionali più immediate al fine di garantire un futuro stabile e prospero a una Fondazione che rappresenta un simbolo storico e caritatevole per la Chiesa e per i fedeli di tutto il mondo.



Pubblicato il 28 Maggio 2026