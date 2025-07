Papa, la sorpresa per il Giubileo giovani: arriva a Piazza S. Pietro per un saluto

(Adnkronos) –

Il Papa a sorpresa arriva a Piazza San Pietro oggi, martedì 29 luglio, dove mons. Rino Fisichella ha appena terminato la messa di accoglienza dei giovani per il loro giubileo. “Non andate via – annuncia Fisichella – il Papa ci fa una sorpresa e ci viene a salutare”. Leone XIV sale sulla papamobile e arriva in piazza dopo avere percorso un tratto a piedi. "Siete luce del mondo", "Diciamo tutto insieme: vogliamo la pace nel mondo", sono state le parole con cui il Papa ha salutato i giovani in piazza. "Buonasera, buenas tarde, good evening. Siete la luce del mondo", ha esordito, "Il mondo necessita di speranza, speriamo che tutti voi siate sempre segni di speranza nel mondo. Nei prossimi giorni avrete l’opportunità di essere la forza di Dio, di dare luce di speranza al mondo. Camminiamo insieme con la fede in Gesù Cristo. Diciamo tutti: vogliamo la pace nel mondo", ha detto Prevost in spagnolo e italiano. Quindi ha dato appuntamento ai giovani a Tor Vergata per il fine settimana: "Ci troviamo a Tor Vergata. Buona settimana !". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2025