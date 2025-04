Papa Francesco, Vaticano: “Lievi miglioramenti su infezione polmonare e uso della parola”

(Adnkronos) – La situazione clinica di Papa Francesco continua a essere "stazionaria", ma si registra un lieve miglioramento per quanto riguarda il quadro infettivo polmonare e per quanto riguarda la voce. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana spiegando che questi lievi miglioramenti sono certificati dalle analisi del sangue che il Papa ha effettuato nei giorni scorso e da una lastra. Bergoglio sta vivendo la convalescenza protetta a Casa Santa Marta da domenica 23 marzo quando è stato dimesso dal policlinico Gemelli, dopo 38 giorni di ricovero. Nella sua stanza al secondo piano – la 201 – continua la terapia farmacologica e le fisioterapie respiratoria e motoria. I lievi miglioramenti si registrano soprattutto per la fisioterapia respiratoria; per quanto riguarda il movimento, Bergoglio ha ancora bisogno di assistenza. "La mobilità in un paziente di 88 anni che ha avuto una lunga ospedalizzazione è lenta", fa notare la Sala stampa vaticana. Il Pontefice dedica un "tempo significativo" alle fisioterapie e durante il giorno svolge anche un po' di lavoro alla scrivania. Ogni mattina concelebra messa nella cappellina al secondo piano.

Nell'Angelus di domenica scorsa, 30 marzo, preparato solo in forma scritta, Papa Francesco ha parlato proprio di guarigione. "Anch’io la sto sperimentando così, nell’animo e nel corpo. Perciò ringrazio di cuore tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti di guarigione con la loro parola e con la loro scienza, con l’affetto e con la preghiera. La fragilità e la malattia – ha scritto – sono esperienze che ci accomunano tutti; a maggior ragione, però, siamo fratelli nella salvezza che Cristo ci ha donato''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2025