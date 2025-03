Papa Francesco, Vaticano: “Due episodi di insufficienza respiratoria acuta”

(Adnkronos) – "Due episodi di insufficienza respiratoria acuta" per Papa Francesco. Questo l'aggiornamento del Vaticano sulle condizioni del Pontefice, ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso. Per il Pontefice c'è stato infatti un "importante accumulo di muco e conseguente al broncospasmo". Dopo aver "riposato bene tutta la notte", riferivano fonti vaticane in mattinata, il Pontefice aveva fatto colazione con un caffè continuando le terapie della giornata. I medici parlavao di un quadro generale stabile, quindi inserendo in questo contesto presumibilmente anche la polmonite che starebbe seguendo una evoluzione naturale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025