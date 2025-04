Papa Francesco, tomba a Santa Maria Maggiore visitabile da oggi

(Adnkronos) – Dalle 7 di questa mattina, domenica 27 aprile, è possibile rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo i funerali e il corteo di ieri, a cui hanno partecipato 400mila persone, da oggi i fedeli potranno recarsi nel luogo in cui Bergoglio chiese di essere sepolto. Nel pomeriggio di oggi, alle 16, è prevista la visita dei cardinali. Passeranno la Porta Santa della Basilica, visiteranno la tomba del Papa e poi celebreranno i Vespri alle 17. La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della basilica di Santa Maria Maggiore, è situata nei pressi dell'Altare di San Francesco ed è stata realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione 'Franciscus' e la riproduzione della sua croce pettorale. Papa Francesco non è il primo Pontefice a non essere sepolto in Vaticano, dove riposa la maggior parte dei suoi predecessori (147 su 266), ma è il primo da 122 anni ad aver compiuto questa scelta: l'ultimo era stato Leone XIII nel 1903, che riposa nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

La Basilica segna simbolicamente l'inizio e la fine del pontificato di Francesco. Il primo atto di Jorge Maria Bergoglio da Sommo Pontefice, il giorno successivo alla sua elezione, il 14 marzo 2013, fu la venerazione della 'Madonna Salus Populi Romani', l'antica icona mariana della Basilica, a cui portò un mazzo di fiori. Un atto che il Papa ha ripetuto prima di partire per tutti i viaggi internazionali, invocando la benedizione della Vergine Maria, e al ritorno nella Città Eterna perché la visita potesse dare i frutti sperati. E anche l'ultimo atto dell'ultimo giorno del pontificato bergogliano si è svolto tra le antiche mura della Basilica papale dedicata alla Madonna: dopo il funerale a San Pietro, il rito della Tumulazione del feretro del Romano Pontefice si è svolto a Santa Maria Maggiore, dove Francesco, nel suo testamento, aveva espresso la volontà di essere seppellito. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, scelta da Bergoglio, sono sepolti diversi papi, tra cui: Onorio III (pontificato: 1216-1227), Niccolò IV (1288-1292), Pio V (1566-1572), Sisto V (1585–1590), Clemente VIII (1592–1605), Paolo V (1605–1621), Clemente IX (1667-1669). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2025