Papa Francesco ricoverato, come sta: le ultime news dal Gemelli – Video

(Adnkronos) – Papa Francesco ricoverato per il settimo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Le condizioni del Pontefice sono stazionarie. Oggi, 20 febbraio, Francesco si è alzato e ha fatto colazione in poltrona. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2025