(Adnkronos) – Papa Francesco, al termine delle udienze, oggi “si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2025