Papa Francesco, prima foto dopo il ricovero

(Adnkronos) – Arriva oggi, domenica 16 marzo, la prima foto di Papa Francesco da quando è ricoverato all'ospedale Gemelli. L'ha diffusa la Sala stampa vaticana e ritrae il Pontefice di lato, mentre stamani ha concelebrato la messa. Dopo l’audio del Papa diffuso lo scorso 6 marzo in piazza San Pietro, arriva così la prima immagine del Pontefice da quando è stato ricoverato per una polmonite bilaterale 31 giorni fa. Il Pontefice, fanno sapere dal Vaticano, "è stabile" e sta continuando sia "la terapia farmacologica che la fisioterapia respiratoria e motoria, traendo particolare giovamento da quest'ultima". Stamani il Pontefice non ha ricevuto visite ma ha lavorato un po'. I frutti del lavoro si vedranno nei prossimi giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Marzo 2025