Papa Francesco, nuova crisi di broncospasmo. Vaticano: “Peggiorato quadro respiratorio”

(Adnkronos) – Papa Francesco oggi, 28 febbraio, ha avuto un "repentino peggioramento del quadro respiratorio". Il Vaticano informa che c'è stata una "crisi isolata di broncospasmo e vomito" nel pomeriggio di oggi, "dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in Cappella". "La prognosi resta riservata", avvertono nel bollettino, aggiungendo che "si attendono le prossime "24/48 ore per capire" l'evolversi delle sue condizioni. "Il Santo Padre è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. La prognosi permane pertanto ancora riservata", fa sapere il bollettino medico. In mattinata ha ricevuto l'Eucarestia.



Pubblicato il 28 Febbraio 2025