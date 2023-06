Papa Francesco lascia il Gemelli, domani dimissioni da ospedale

(Adnkronos) –

Papa Francesco dimesso domani dall'ospedale Gemelli. "L’équipe sanitaria che sta seguendo Papa Francesco ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella mattina di domani, venerdì 16 giugno", fa sapere il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Ieri l'anticipazione che il Pontefice sarebbe potuto uscire a giorni: "Ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i prossimi giorni", aveva fatto sapere sempre Bruni. Ricoverato mercoledì 7 giugno, Papa Francesco è stato sottoposto lo stesso giorno in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il tipo di operazione chirurgica è stata necessaria a seguito di un'occlusione intestinale che richiede come minimo sette giorni per un buon recupero fisico. Il problema che ha colpito il Papa per la risoluzione di un laparocele addominale, ovvero un'ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento, è uno dei possibili inconvenienti della chirurgia laparotomica, quella in cui il chirurgo esegue un'incisione sull'addome di alcuni centimetri.

Pubblicato il 15 Giugno 2023