Papa Francesco, il parere dello pneumologo: “Infezione sembra sotto controllo”

(Adnkronos) – L'infezione polmonare del Papa sembra sotto controllo. A pronunciarsi sulle condizioni di salute del Pontefice, sulla base delle news contenute nel bollettino di oggi, è Paolo Palange, professore Ordinario di Malattie Apparato Respiratorio alla Sapienza di Roma e Responsabile Uoc Medicina Interna e Disfunzioni Respiratorie al Policlinico Umberto I "Le notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco sono incoraggianti, siamo in una fase di stabilità clinica, di recupero funzionale e riabilitativo. Non ci sono elementi negativi. L'infezione polmonare sembra sotto controllo", dice all'Adnkronos Salute. Per il Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, 'non ci sono stati episodi di insufficienza respiratoria, il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili e non ha presentato febbre'. I medici mantengono ancora la prognosi riservata e, in considerazione della stabilità del quadro clinico, il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato. "Forse i medici non hanno più bisogno di diffondere bollettini frequenti – conclude Palange – sono tranquilli perché da 2-3 giorni il quadro clinico è stabile. Sicuramente il percorso è ancora lungo ma, ripeto, siamo di fronte a una situazione meno preoccupante". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2025