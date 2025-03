Papa Francesco, il messaggio audio: “Grazie per le preghiere, sono con voi” – Ascolta

(Adnkronos) – "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie". Toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio, il Papa ha registrato un breve messaggio audio di ringraziamento che questa sera è stato diffuso all’inizio della preghiera del Santo Rosario in Piazza San Pietro. Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Secondo le news diffuse con il bollettino di oggi sulle condizioni, Bergoglio "è stabile e non ha avuto altre crisi respiratorie". "Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria" si legge nel bollettino. "Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre". Domani non sarà diffuso alcun bollettino: "In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato", spiega il Vaticano, precisando che, comunque, la Sala Stampa darà informazioni sulla salute di Bergoglio. Le stesse fonti vaticane avevano detto questa mattina che il Papa può alimentarsi con cibo "solido, non c'è alimentazione assistita". E che passa gran parte del tempo in poltrona, alternando lavoro a riposo. Prima di pranzo ha ricevuto l'Eucarestia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2025