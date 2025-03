(Adnkronos) – Papa Francesco "ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8" oggi 5 marzo. Lo fa sapere il Vaticano nell'aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice. Le condizioni cliniche del Papa, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale, nella giornata di ieri, martedì 4 marzo, dopo i due episodi di broncospasmo del giorno precedente, si sono “mantenute stabili”. "Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato", spiegava il bollettino medico serale nel riferire che – nella notte appena passata – "come programmato" veniva "ripresa la ventilazione meccanica non invasiva" con la maschera per l’ossigeno fino a stamani. La prognosi rimane riservata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025