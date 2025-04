Papa Francesco e il benefattore misterioso per la sepoltura: spunta ipotesi Berlusconi

(Adnkronos) – Chi è il misterioso benefattore che pagherà la sepoltura nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore di Papa Francesco? Nel testamento diffuso dalla sala stampa vaticana, infatti, c'è un riferimento alle spese per la preparazione della tomba del Pontefice. Ma Rolandas Makrickas, l'arciprete coadiutore della basilica papale di Santa Maria Maggiore, che ha ricevuto tutte le istruzioni per disporre della somma, si è chiuso nel silenzio. Secondo 'Affaritaliani.it' la rosa degli 'indiziati' si sarebbe ridotta a due persone.



Si parla con insistenza di un lascito testamentario voluto da Silvio Berlusconi e affidato al secondogenito Piersilvio. In alternativa, la donazione (si parla di una cifra pari a un milione di euro) sarebbe arrivata dalla Corona di Spagna, voluta da Re Felipe VI e dalla Regina Letizia per ricordare la devozione del Paese alla Chiesa e alla Madonna. Ma l'ipotesi Berlusconi, scrive Affaritaliani.it viene accreditata dai più visto lo sforzo di copertura delle reti Mediaset durante la malattia del Papa e dal momento della sua morte. Piersilvio Berlusconi ha mandato una mail a tutti i dipendenti elogiando professionalità e impegno ma anche tempestività, garbo e rigore, ''all'altezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere''.

Il segreto sul benefattore, comunque, rimane ufficialmente custodito nel conto corrente bancario della Popolare di Sondrio, intestato al Capitolo di Santa Maria Maggiore con 'causale' Donazione Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Lo stesso Iban che viene usato per le donazioni delle persone ''qualunque''.



Pubblicato il 23 Aprile 2025