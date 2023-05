Papa Francesco alla Cei, battuta sulla salute: “Non è tempo di onoranze funebri”

(Adnkronos) – Due ore a colloquio con i Vescovi italiani per Papa Francesco oggi, aprendo l'Assemblea generale della Cei. Bergoglio, a quanto riferiscono all’Adnkronos alcuni partecipanti, ha affrontato i temi che più gli stanno a cuore: la ricerca della pace, in Ucraina e nel resto del mondo; il dramma dei migranti e l’accoglienza, la questione ambientale e la cura della casa comune con un riferimento implicito all'alluvione in Emilia Romagna. Il Pontefice, in esordio, ha accennato anche alla sua salute, al dolore al ginocchio che gli impedisce la mobilità e ha sdrammatizzato con una battuta che ha fatto sorridere i presenti: "Sto bene. Non è ancora il momento delle onoranze funebri". Un incontro “molto colloquiale”, come viene definito dai presenti, nel corso del quale diversi presuli hanno posto domande sulla questione dei migranti in tema di accoglienza, tutela, promozione e integrazione. Con il Papa è stata affrontata anche la crisi delle vocazioni e il tema della riorganizzazione dei seminari. Una domanda anche sulla questione ambientale con riferimento all’enciclica sociale Laudato si’. Bergoglio ha ribadito la stima per l’episcopato italiano. Il Papa, che giovedì chiuderà l’Assemblea dei Vescovi, ha regalato un libro ai Vescovi, ‘Fratellino’, che racconta la storia di un’emigrazione tormentata nelle terre della Libia. Domani, l’introduzione del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, al quale il Papa ha affidato la missione di pace in Ucraina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2023