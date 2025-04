Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro

(Adnkronos) – Blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice, apprende l'Adnkronos, si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. In Basilica, a quanto si apprende, c'erano due restauratrici intente agli ultimi ritocchi e all'improvviso si sono trovate davanti il Papa in sedia a rotelle. Il Pontefice ha chiesto ai gendarmi di chiamarle e le ha ringraziate. Il Papa ha dato loro la mano e una di loro si è scusata perché aveva mano fredda. Bergoglio, dopo averle ringraziate, è tornato a Casa Santa Marta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025