Papa Francesco a Regina Coeli, una preghiera con i detenuti per il Giovedì Santo

(Adnkronos) – Papa Francesco è arrivato al carcere romano di Regina Coeli. A quanto si apprende, sarebbe stato lo stesso Pontefice a esprimere il desiderio di incontrare i detenuti dell'istituto penitenziario nel cuore della Capitale per una preghiera in occasione del Giovedì Santo. Una nuova uscita del Santo Padre, durante la convalescenza a Casa Santa Marta, dopo le recenti sorprese in piazza San Pietro ai fedeli. Il Papa era già stato al Regina Coeli nel 2018 quando aveva fatto la lavanda dei piedi a dodici detenuti. Oggi è voluto tornare in forma privata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Aprile 2025