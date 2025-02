Papa, cardinal Bagnasco: “Dimissioni? Tormenti inutili, prego perché Francesco guarisca”

(Adnkronos) –

Parlare di dimissioni del Papa? “Tormenti inutili”. Il cardinale Angelo Bagnasco, già presidente della Conferenza episcopale italiana, all’Adnkronos definisce in questi termini il dibattito che si è rinfocolato attorno alle dimissioni del Pontefice da quando Francesco è ricoverato al Gemelli. A rompere il tabù era stato nei giorni scorsi il cardinale Gianfranco Ravasi, ex ‘ministro’ della Cultura, che non ha escluso l’eventualità. Oggi interviene anche il cardinale Bagnasco che concorda con le parole espresse dal segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. "Ho sentito la dichiarazione del cardinale Parolin che si tiene giustamente al largo da certe questioni, proprio diciamo tormenti inutili". Bagnasco poi con gli auguri al Pontefice unisce “anche la preghiera personale per il suo ristabilimento al più presto e il ritorno alle attività normali e consuete”. Un dibattito inopportuno dunque quello sulle dimissioni? "Inopportuno sì, non c’è nessun motivo per trattare queste cose, non mi pare proprio". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Febbraio 2025