Papa: “Attenzione alla ‘bulimia’ da social”

(Adnkronos) – “Anche questo tempo che stiamo vivendo ha bisogno di guarigione. Il nostro mondo è attraversato da un clima di violenza e di odio che mortifica la dignità umana”. Così Papa Leone XIV nella prima udienza generale in piazza San Pietro dopo la pausa estiva. “Viviamo in una società che si sta ammalando a causa di una 'bulimia' delle connessioni dei social media: siamo iperconnessi, bombardati da immagini, talvolta anche false o distorte. Siamo travolti da molteplici messaggi che suscitano in noi una tempesta di emozioni contraddittorie, e possiamo essere tentati di chiuderci in noi stessi, il Vangelo ci invita a una profonda comunicazione con Dio e con i fratelli”, ha sottolineato il Pontefice. Poi, salutando i pellegrini in piazza San Pietro: “Auspico che queste giornate giubilari possano trasmettere al mondo un messaggio di speranza, di pace e di amore”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2025