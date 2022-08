Paolo Telesforo confermato nel Gruppo Tecnico Scienza della Vita

“Caro Paolo, confido di poter continuare a contare sul tuo impegno”.Con queste parole, Gianfelice Rocca – noto imprenditore e dirigente d’azienda italiano, presidente del Gruppo industriale Techint e dell’Istituto Clinico Humanitas – ha ufficializzato la conferma per il prossimo biennio del dott. Paolo Telesforo nel Gruppo Tecnico di Confindustria ”Scienze della Vita”.La nomina dell’Advisor Life Sciences, assunta d’intesa con il Presidente Confederale, Carlo Bonomi, conferma l’impegno già profuso in Confindustria dal dott. Telesforo nella realizzazione di un lavoro di analisi e di progettazione nel campo della ricerca. Il nome di Paolo Telesforo nella struttura nazionale confindustriale – dove ha già operato svolgendo delicati compiti al fianco di Gianfelice Rocca e Sergio Fontana – figura insieme ad imprenditori di primissimo piano, tra cui Gianpaolo Angelucci del San Raffaele SpA, Roberto Ladicicco del Gruppo Eni SPA, Alberto Piglia di Enel, Fabrizio Greco di Federchimica, Fabio Bartolomeo del Gruppo Leonardo SpA, oltre a rappresentanti di Exprivia SpA ed Aiop. “Sono onorato per questa attenzione che i vertici confindustriali hanno inteso riservarmi “, ha dichiarato il dott. Telesforo. “Il campo della ricerca è un punto focale per il rilancio dell’economia. Continuerò a dare il mio piccolo contributo di idee con l’entusiasmo di sempre”.Paolo Telesforo, medico, biologo specialista in patologia clinica è foggiano ed è alla guida di un gruppo sanitario che conta oltre 2 mila dipendenti e circa 500 dell’indotto, con un fatturato che supera i 100 milioni di euro annuì.Ha ricoperto per due trienni il ruolo di Presidente della Commissione Sanità di Confindustria Puglia. Autore di diversi studi scientifici, molti dei quali pubblicati su riviste straniere, è stato allievo del noto prof. Giuseppe Solarino, patologo ed accademico dell’Università degli Studi di Bari.È attualmente presidente della “Sezione Sanità” di Confindustria Foggia.“È un riconoscimento molto significativo ad un professionista di valore – è il commento del dott. Potito Salatto, Presidente di Aiop Puglia, che giudica la scelta operata da Bonomi e Rocca “utile quanto opportuna perché l’ospedalità privata potrà contare su una voce autorevole nel sistema sanitario italiano”.Per il Presidente Reggente di Confindustria Foggia, Ivano Chierici, “la nomina di Telesforo è un attestato di qualità innegabile per il nostro sistema associativo perché i fattori di crescita su cui occorre far leva – dice Chierici – richiamano puntualmente la necessità di rimettere al centro la persona, il suo benessere, la tutela della salute, la qualità della vita, temi sui quali il dott. Telesforo ha speso una vita con passione e professionalità; a lui auguro buon lavoro”

