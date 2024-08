Paolo Campo: “Orgoglioso, ora tocca alle nuove generazioni”

Manfredonia al centro della scena politica con la festa regionale del Pd, la “festa dell’Unità”. Tanti gli ospiti che arriveranno sul golfo dal 5 all’8 settembre, a parte i big del partito e il suo stato maggiore, personalità di varia provenienza, da Italia Viva al M5s, da Sinistra Italiana a Fi.

“È il riconoscimento di un percorso dei nostri dirigenti, delle loro capacità organizzative che, l’anno scorso, si sono distinte nell’apporto alla festa regionale di Racale, in provincia di Lecce”.

Lo dice Paolo Campo, consigliere regionale del Pd, che aggiunge: “Vuol dire che in questa città ci sono radici salde, che è stato passato il testimone a un nuovo gruppo dirigente che ha vinto le elezioni e di cui sono orgoglioso. Ora tocca a loro”.

Non entra nel merito politico di un eventuale “campo largo” anche con Italia Viva insieme al M5s, per esempio (fra gli ospiti il coordinatore regionale Leonardo Donno e la presidente della Sardegna Alessandra Todde). “Le prospettive di discussione di una festa sono sempre molto ampie, e comunque il compito della politica è accordare opinioni”.

Nella città in cui l’accordo per le comunali con il M5s non c’è stato, nel consiglio regionale in cui Italia Viva, come gruppo, non esiste, si vanno tessendo alleanze per presentarsi compatti contro il centrodestra fra un anno. Paolo Campo è pronto per un terzo mandato? “È probabile”, risponde il consigliere. Intanto sotto i riflettori c’è Manfredonia, che ha ripreso la sua leadership al governo della città riunendo civismo, sinistra, Pd e lasciando fuori il M5s. Lo schema del campo largo è a macchia di leopardo in Capitanata, a livello regionale il tema è quello del voto a breve, del M5s fuori dalla giunta e delle fibrillazioni pentastellate in vari Comuni. “Chi sarà l’alfiere del centrosinistra alle prossime regionali si vedrà”, dice Campo.

Fra gli ospiti di Manfredonia Elly Schlein, i parlamentari pugliesi Lacarra, Pagano e Stefanazzi, Andrea Orlando, Marco Saracino, Loredana Capone, il sindaco di Bari Vito Leccese, Michele Emiliano, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Beatrice Lorenzin, Marina Sereni, Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Debora Serracchiani, Nichi Vendola e Antonio Decaro. Fra gli esponenti di altre forze politiche, Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova, la presidente della Sardegna Alessandra Todde e il vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Fra i sindaci, la prima cittadina di Foggia Maria Aida Episcopo.

“È un’estate militante importante- dice Pierpaolo D’Arienzo, segretario provinciale del Pd-. Stiamo terminando la raccolta delle firme contro l’autonomia differenziata e ci apprestiamo a celebrare il momento importante per tutti quanti, che riconosce alla nostra federazione anche un ruolo importante nello scenario politico dell’intera regione Puglia”.

Nelle giornate (dal 5 all’8 settembre) si svolgeranno dibattiti su lavoro, sanità, autonomia differenziata fino “al ruolo del Pad nello scenario politico futuro, quindi il campo largo e le strategie politiche da mettere in campo per sconfiggere questa destra”, aggiunge d’Arienzo. “Con i tanti cittadini chiamati a partecipare vogliamo costruire il dibattito futuro per il buon governo non solo della Capitanata, ma anche della regione Puglia e dell’Italia”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Agosto 2024