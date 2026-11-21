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L’ottava puntata di ‘Ballando con le stelle’ segna il ritorno di Paolo Belli in pista. Dopo aver condiviso per tutte le edizioni il palco, la musica e le emozioni del programma, l’artista torna protagonista in una veste inedita: come ospite speciale nello spazio del ‘Ballerino per una notte’ presenterà la sua nuova ballad ‘Come se non ci fosse un domani’. Con lui, Anastasia Kuzmina, amica ed ex maestra di ballo, con la quale tornerà a condividere l’emozione della pista.

Paolo Belli, concorrente nell’edizione dello scorso anno, torna in diretta televisiva dopo aver affrontato un periodo particolarmente difficile e complesso. Il cantante, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente, aveva preso la decisione, comunicata poi da Milly Carlucci a ‘Da noi… a ruota libera’, di non apparire in diretta lasciando quindi il suo posto in sala delle stelle a Simone Di Paquale.

La scelta era stata presa per l’esito tragico dell’incidente avvenuto lo scorso 13 luglio in provincia di Reggio Emilia, costato la vita ad Alessandro Magnani, 41 anni. Il cantante e conduttore televisivo, coinvolto nello scontro mentre era in sella alla sua bicicletta, è rimasto profondamente provato per quanto accaduto. Belli è stato il primo a soccorrere il pedone prima dell’arrivo delle ambulanze e dell’elisoccorso, poi deceduto a seguito delle gravi conseguenze riportate nell’impatto.

Lo stesso Belli era stato trasferito in ﻿ambulanza al pronto di soccorso di Guastalla, per accertamenti sui lievi traumi riportati e per lo stato di shock. “Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro”, aveva detto Paolo Belli tornando sui social dopo una lunga pausa.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026