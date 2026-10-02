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Paolini subito fuori dal Wta di Pechino, Snigur vince in rimonta

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(Adnkronos) – Niente da fare per Jasmine Paolini al Wta in corso a Pechino. L'azzurra, numero 20 del mondo, è stata subito eliminata nel torneo cinese oggi, venerdì 2 ottobre. Jasmine ha perso in tre set contro l'ucraina Daria Snigur, ventiquattrenne numero 46 della classifica, che ha rimontato dopo un convincente primo set vinto dall'italiana per 6-3. Nel secondo l'ucraina passa al tie-break, per chiudere al terzo con un netto 6-2 dopo poco meno di due ore e un quarto di gioco. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Ottobre 2026

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