Attualità
Paolini-Gauff, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Wuhan – Diretta
(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo. Oggi, sabato 11 ottobre, la tennista azzurra affronta Coco Gauff nella semifinale del Wta 1000 di Wuhan. La toscana, numero 8 del ranking, è reduce dalla clamorosa vittoria contro Iga Swiatek e va a caccia dell'ultimo atto del torneo, ma anche di punti pesanti in ottica Wta Finals. Gauff arriva invece al penultimo atto del Masters 1000 cinese dopo il successo ai quarti contro Siegemund.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 11 Ottobre 2025