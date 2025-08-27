Attualità

Paolini agli Us Open, ma versione… Halloween: la ‘maschera’ di Jasmine

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo agli Us Open 2025. La tennista azzurra oggi, mercoledì 27 agosto, sfiderà Iva Jovic nel secondo turno dello Slam americano, a cui arriva dopo la delusione di Wimbledon, in cui è stata eliminata al secondo turno, e soprattutto la finale di Cincinnati, dove è stata battuta da Iga Swiatek. Il cemento di New York ha mostrato però una Jasmine insolita, che veste una 'maschera' nuova. Paolini ha infatti esordito agi Us Open battendo in due set l'australiana Destanee Aiava e, durante il match, è stata immortalata in una posa particolare. Il fotografo Ray Giubilo ha infatti condiviso su Instagram uno scatto che ritrae Jasmine, nel suo completo nero, con la faccia completamente coperta dalla racchetta, ma non è tutto. La conformazione della racchetta, unita alla luce dell'impianto, si sposano alla perfezione con gli occhi e la bocca di Paolini, facendola sembrare una maschera di Halloween: "Jasmine Paolini agli Us Open… e non è Halloween", ha scritto divertito il fotografo a corredo della foto.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sindaco Siracusa: “Whoopi Goldberg pronta a trasferirsi qui? Sarebbe grande onore”

7 minuti fa

Lazio, ecco il nuovo canale WhatsApp: l’annuncio del club

54 minuti fa

Bellucci: “Un sogno la sfida contro Alcaraz agli Us Open”

59 minuti fa

Si finge morto per andare dall’amante all’estero, condannato a 3 mesi

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio