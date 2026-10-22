Paolillo (Tper): “Caro gasolio e investimenti, aziende esposte a rischi”

(Adnkronos) – “Si sta creando una tempesta perfetta: da un lato siamo esposti per aver investito in maniera importante nel rinnovo del parco mezzi; dall’altro, i risultati di bilancio si sono ridotti per effetto del caro gasolio. Di conseguenza, questa esposizione potrebbe creare problemi in futuro. Bisogna intervenire. Sono quindi importanti tutti gli interventi necessari a fare in modo che l’impatto del caro gasolio non abbia conseguenze pesanti sulle aziende”. Così Paolo Paolillo, direttore di Tper, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma ieri e oggi al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo ‘Mobilità di valore, valore alla mobilità’.

Paolillo si è poi concentrato sul personale e sulle nuove competenze legate alla mobilità: “Stiamo investendo anche sul personale, in particolare sugli autisti. In questo momento c’è una carenza di conducenti, quindi abbiamo messo in campo una serie di azioni per mantenere il nostro parco conducenti almeno ai livelli precedenti. In realtà, abbiamo oltre 200 autisti in più rispetto al 2019. Dobbiamo sicuramente investire e stiamo investendo anche in nuove competenze. Per noi si tratta di competenze necessarie a gestire gli impianti derivanti dalla transizione ecologica e, quindi, tutti gli elementi legati alle nuove tecnologie del trasporto, ma anche alla transizione digitale”.

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Pubblicato il 22 Ottobre 2026