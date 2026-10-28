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Paolillo (Merck), “”In neurologia accanto ai pazienti, da sclerosi multipla a malattie rare per

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“Da oltre 25 anni ci occupiamo di sclerosi multipla, una patologia che in questo periodo ha visto l’arrivo di molti farmaci capaci di offrire nuove speranze e possibilità ai pazienti”. “Stiamo entrando nel mondo delle malattie neurologiche rare e, in particolare, ci occupiamo della neurofibromatosi di tipo 1 con neurofibromi plessiformi. Merck presenta una nuova opzione terapeutica che potrà offrire sollievo, migliorare i sintomi e, quindi, la qualità di vita dei pazienti”. Lo afferma Andrea Paolillo, Medical Affairs Director Merck Italia, in occasione del 56° Congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN), svoltosi a Firenze dal 24 al 27 ottobre.


Pubblicato il 28 Ottobre 2026

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