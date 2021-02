Pantere o gattacci?

La famosa pantera avvistata a gennaio scorso nei dintorni di San Severo sarebbe ancora a piede libero (il condizionale è d’obbligo). Dopo gli avvistamenti primaverili sul Gargano e in punti diversi del Subappennino Dauno ai confini con Molise e Campania, la fantomatica belva ha ripreso a far parlare di sé in autunno, nel territorio di Ostuni. In questi giorni – dicono – si aggira nelle campagne di Castellaneta… Che dire? Il braccio di ferro fra scettici e creduloni è ancora in atto, benché i primi sembrino in vantaggio. Sono troppi anni che in Italia, ora qua, ora là, testimoni inattendibili giurano a proposito di grossi felini esotici a zonzo per boschi e campagne, responsabili di attacchi a bestiame e animali da cortile, prima di scoprire (quando accade) che invece di fiere evase da zoo o circhi si trattava di cagnacci dalla livrea ingannevole. Il tutto in mezzo a un profluvio di foto sfocate e video approssimativi. A queste condizioni non è difficile che panico e disinformazione partoriscano mostri immaginari. E ciò vale anche per il resto del mondo. E’ curioso come in questo genere di cose si parli più spesso di pantere nere che di leopardi, tigri o leoni. Evidentemente nell’immaginario collettivo è la pantera nera la belva per antonomasia, quella che per ‘assonanza’ con l’antica superstizione del gatto nero meglio di tutte rappresenta il Male. Questa morbosa forma di sensibilità è particolarmente sviluppata nel Regno Unito. A parte il caso di un puma effettivamente catturato nel 1980 e di numerose linci catturate, abbattute o ritrovate morte, al di là della Manica è ricorrente nelle testimonianze la presenza di gatti neri dalle dimensioni anomale. E’ stato suggerito che la figura del grande gatto nero altro non sia che la moderna continuazione della leggenda del Black Dog, lo spettrale cane nero. Secondo il folclore britannico questa creatura fa la sua comparsa di notte lungo le strade di campagna, che percorre a grandi balzi con gli occhi che rosseggiano e il pelo irsuto. Chi incontra il cane nero anche solo di sfuggita o ne intende il pesante passo sa che la propria fine è vicina… Tornando alle cose di casa nostra, in Puglia non esiste l’equivalente del Black Dog, ma di gatti neri ce n’è a iosa. E nella lotteria genetica qualche anomalia va sempre messa in conto. Un gatto può sempre venire al mondo più grosso degli altri. Se poi ‘esce’ anche nero, apparirà di dimensioni maggiori del suo equivalente bianco o striato. L’antica superstizione fa il resto. E il gatto nero diventa un gattaccio, diventa una belva, una pantera…! Ad ogni buon conto, adesso non diamo per scontato l’ennesimo abbaglio. Tutto può essere. Insegna una storiella antica che un ragazzino si divertiva a spaventare il villaggio gridando al lupo. E la gente ci cascava. Quando finì di cascarci, il lupo arrivò davvero e povero ragazzino.

Italo Interesse

Condividi sui Social!