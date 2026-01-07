Pandoro richiamato dal mercato per “presenza di corpi estranei”

Attualità

(Adnkronos) – Il pandoro classico Vergani senza glutine è stato richiamato dal mercato per "la presenza di corpi estranei". Il lotto di produzione è il numero 224088 prodotto da Zero+4 Srl. Lo riporta il ministero della Salute sul proprio sito. E' stato richiamato anche il pandoro senza glutine, sempre a marchio Vergani, per i lotti 21766 e 229560, sempre per "possibile presenza di corpi estranei".  
