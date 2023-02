Panchine divelte con brutalità in piazza Baldassarre

“Purtroppo gli atti vandalici contro la nostra città continuano”. Cosi il commissario cittadino di FDI Foggia Mario Giampietro . “Assistere a questo scempio non è più possibile.

I cittadini foggiani non meritano tutto questo. Bisogna agire in maniera più incisiva e tempestiva, aumentare i controlli anche tramite videosorveglianza.

La cittadinanza è stanca, ha bisogno di risposte, di percepire la volontà di agire contro questi atti di violenza senza senso. Speriamo che l’intervento del ministro Piantedosi in prefettura della settimana scorsa dia i suoi frutti e si prendano i giusti provvedimenti nei confronti di questi vandali. Ma il nostro appello va anche ai cittadini perché siano attivi nel denunciare tempestivamente qualsiasi anomalia contro la città anche con foto da inviare direttamente al comune alla mail gabinetto.sindaco@comune.foggia.it”

