Attualità

Panama, terremoto di magnitudo 7.6: scatta l’allerta tsunami

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.6 della Scala Richter è stato registrato a Panama. Lo ha reso noto l'Usgs spiegando che l'epicentro è stato individuato a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba, a Panama. In seguito al sisma è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica e la sua durata è stata prolungata. I media locali spiegano che nella capitale si sono registrate scene di panico. L'Usgs ha anche diramato un allarme tsunami per la costa orientale del
Pacifico. In particolare, il rischio tsunami riguarda le coste di
Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Nicaragua, Guatemala, El
Salvador e Messico. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump: “Accordo con Putin, Russia fornirà gasolio agli Usa”

16 minuti fa

Trump festeggia Colombo alla Casa Bianca, caccia al voto degli italoamericani

43 minuti fa

Garlasco, parla la madre di Andrea Sempio: “Ho paura che la verità non basti”

1 ora fa

Ranucci, Tribunale respinge il ricorso del giornalista: no al reintegro a Report

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio