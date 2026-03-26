Attualità

Pamela Genini, terrificante scoperta al cimitero: “Cadavere trafugato e decapitato”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal cimitero di Strozza, il paese della Bergamasca, dove la donna era nata e cresciuta. La notizia è stata data nel corso della trasmissione 'Dentro la notizia', su Canale 5.  Secondo le indiscrezioni arrivate alla redazione del programma, l'episodio risale a lunedì scorso, quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. E' allora che il corpo sarebbe stato trafugato e decapitato.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano, 92enne spara alla badante: la donna è gravemente ferita

32 minuti fa

Musica e Solidarietà, a Genzano XVI edizione ‘Rock per un bambino’

32 minuti fa

Urso: “Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi”

42 minuti fa

‘GialappaShow’, tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie

42 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio