Pamela Camassa volta pagina, dopo l’addio a Filippo Bisciglia ritrova l’amore

Pamela Camassa sembra pronta a voltare pagina. Dopo la fine della lunga storia con il conduttore Filippo Bisciglia, la modella potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo, Stefano Russo. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme per la prima volta mentre si scambiano un tenero bacio in pieno giorno.  Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati la scorsa estate dopo 17 anni insieme. A darne la notizia era stato lo stesso conduttore di Temptation Island che sui social aveva condiviso una storia in cui comunicava la fine della loro relazione. Secondo quanto riportato da Chi, Pamela e Stefano Russo, figura molto vicina a un noto club sportivo romano, si sarebbero conosciuti durante una partita di padel. Dopo i primi rumors, a confermare una frequentazione sarebbero proprio i baci rubati dai paparazzi. Lei è stata avvistata mentre si muove tra il bar e il piazzale della struttura, la stessa in cui lui lavorerebbe. 
Pubblicato il 14 Novembre 2025

