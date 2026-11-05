Attualità
Palmisano: “24 storie reali nell’economica circolare da Nord a Sud”
“Sono 24 storie reali nell’economia circolare che attraversano l’Italia da Nord a Sud, 24 professioni molto differenti, affinché un giorno qualcuno possa decidere di seguire le tracce dei protagonisti”. Così la scrittrice Letizia Palmisano, presenta il suo libro ‘Il futuro non aspetta, si costruisce’, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.
Pubblicato il 5 Novembre 2026