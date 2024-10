Pallone d’oro, vince Rodri e Real Madrid boicotta premio

(Adnkronos) –

Rodri vince il Pallone d'Oro. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d'Europa ha vinto il Pallone d'Oro per la stagione 2023-2024. Il 28enne, ex Atletico Madrid, attualmente infortunato, è arrivato in stampelle alla cerimonia a Parigi. L'iberico è stato premiato dal Pallone d'Oro 1995 George Weah. "È una notte incredibile per me. Devo ringraziare moltissime persone per essere qui. Oggi è un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese. Ringrazio la mia fidanzata Laura, non sarebbe stato lo stesso senza di lei", ha detto Rodri. "Non dimenticherò i miei compagni di squadra, gioco nel club migliore del mondo -ha aggiunto-. Grazie anche alla Spagna con cui ho vinto l'Europeo e a Dani Carvajal, che ha avuto il mio stesso infortunio e meritava anche lui di essere qui. Questa è la vittoria del calcio spagnolo: lo dedico a chi non l'ha vinto come Xavi, Iniesta e Casillas. Un giorno al Villarreal pensavo di smettere, convinto fosse tutto finito e che quel sogno non fosse possibile. Mio padre mi ha ridato tutte le motivazioni". Alle spalle di Rodri, tre giocatori del Real Madrid che ha disertato la cerimonia di premiazione: il 24enne attaccante brasiliano Vinicius, il 21enne centrocampista inglese Jude Bellingham e il il 32enne difensore spagnolo Dani Carvajal.

Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, ha chiuso al settimo posto, alle spalle di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti si è aggiudicato il premio di miglior allenatore della stagione 2023-2024. La centrocampista del Barcellona Aitana Bonmatì ha vinto per il secondo anno consecutivo il pallone d'oro femminile.



Pubblicato il 28 Ottobre 2024