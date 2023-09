Pallone d’Oro, svelati i primi nomi: da Benzema a Bellingham ecco chi sono

(Adnkronos) – France Football sta pubblicando i nomi degli ultimi 30 giocatori che si contenderanno il Pallone d'Oro. E ha svelato i primi 10, che vanno da Gvardiol a Onana, da Salah a Musiala e Benzema, Pallone d'Oro in carica. A seguire sono stati annunciati i due inglesi Bellingham e Saka, il finalista del Mondiale Kolo Muani, De Bruyne e Bernardo Silva, protagonisti del triplete del Manchester City. Nella short list per il Trofeo Yashin ci sono due portieri della Serie A: Onana (che ha conquistato la candidatura parando per l'Inter) e Maignan (Milan). Gli altri candidati al premio di miglior portiere sono Ederson, Samba, Bounou, Emiliano Martinez, Ramsdale, Courtois, Livakovic e Ter Stegen. Bellingham e Hojlund invece sono in corsa per il Trofeo Kopa, il premio per il miglior giovane, insieme a Xavi Simons, Baldè, Antonio Silva, Wahi, Gavi, Musiala, Camavinga e Pedri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2023