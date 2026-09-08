Pallone d’Oro, la lista dei 30 candidati: Lautaro unico della Serie A

(Adnkronos) – France Football ha annunciato la lista dei 30 candidati al Pallone d'oro 2026, che sarà consegnato nel corso di una serata il prossimo 26 ottobre a Londra. Tra i magnifici 30 c'è un solo giocatore della Serie A, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Nella lista ci sono Ousmene Dembele, vincitore l'anno scorso e Lionel Messi ma non Cristiano Ronaldo. Questa la lista dei trenta candidati al premio: Jude Bellingham (Real Madrid); Pau Cubarsí (Barcellona); Marc Cucurella (Real Madrid); Ousmane Dembélé (Psg); Luis Díaz (Bayern Monaco); Bruno Fernandes (Manchester United); Gabriel (Arsenal); Erling Haaland (Manchester City); Achraf Hakimi (Psg); Harry Kane (Bayern Monaco); Khvitcha Kvaratskhelia (Psg); Lamine Yamal (Barcellona); Sadio Mané (Al-Nassr); Marquinhos (Psg); Lautaro Martínez (Inter); Kylian Mbappé (Real Madrid); Nuno Mendes (Psg); Lionel Messi (Inter Miami); João Neves (Psg); Michael Olise (Bayern Monaco); Willian Pacho (Psg); Julián Quiñones (Al-Qadsiah); Declan Rice (Arsenal); Rodri (Barcellona); Fabián Ruiz (Psg); William Saliba (Arsenal); Ferran Torres (Psg); Dayot Upamecano (Bayern Monaco); Vinícius Jr. (Real Madrid); Vitinha (Psg). Anche tra i migliori Under 21 l'Italia è rappresentata dal un solo giocatore, si tratta di Kerim Alajbegović, talento bosniaco che da questa estate veste la maglia della Juventus. Questa la lista dei dieci candidati: Kerim Alajbegović (Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Pau Cubarsí (Barcellona), Yan Diomandé (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Monaco), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcellona), Johan Manzambi (Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) Warren Zaïre-Emery (Psg). Nella lista dei migliori portieri manca Gigio Donnarumma. Presenti il campione del Mondo Unai Simón e Vozinha, messosi in mostra tra i pali di Capo Verde ai Mondiali. Questa la lista completa: Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcellona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Psg), Unai Simón (Athletic Bilbao), Vozinha (Colo-Colo). Pep Guardiola è l'assente eccellenta al premio di allenatore dell'anno. Ci sono due tecnici della Premier League: Arteta dell'Arsenal e Emery dell'Aston Villa e i due grandi favoriti il ct della Spagna de la Fuente e Luis Enrique che col Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo. Questa la lista: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Spagna), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Monaco) , Luis Enrique (Psg).

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Pubblicato il 8 Settembre 2026