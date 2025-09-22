Pallone d’oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma

(Adnkronos) – Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro 2025 oggi lunedì 22 settembre. L'attaccante del Psg chiude un'annata favolosa e dopo il Triplete con i francesi si prende anche il riconoscimento di miglior calciatore al mondo, consegnato da Ronaldinho. Sigillo di una stagione da incorniciare, in cui è stato protagonista in tutti i trofei vinti dalla squadra di Luis Enrique. Ecco la classifica del Pallone d'Oro 2025: 11) Pedri (Spagna/Barcellona) 12) Kvaratskhelia (Georgia/Psg) 13) Kane (Inghilterra/Bayern Monaco) 14) Doué (Francia/Psg) 15) Gyokeres (Svezia/Sporting, Arsenal) 16) Vinicius (Brasile/Real Madrid) 17) Lewandowski (Polonia/Barcellona) 18) McTominay (Scozia/Napoli) 19) Joao Neves (Portogallo/Psg) 20) Lautaro (Argentina/Inter) 21) Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund) 22) Mac Allister (Argentina/Liverpool) 23) Bellingham (Inghilterra/Real Madrid) 24) Fabian Ruiz (Spagna/Psg) 25) Dumfries (Olanda/Inter) 26) Haaland (Norvegia/Manchester City) 27) Rice (Inghilterra/Arsenal) 28) Van Dijk (Olanda/Liverpool) 29) Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen, Liverpool) 30) Olise (Francia/Bayern Monaco) Gianluigi Donnarumma vince il Premio Yashin, consegnato stasera da Gianluigi Buffon. L'azzurro è il miglior portiere del mondo: "Grazie a tutti, sono onorato e davvero soddisfatto delle mie prestazioni nell'ultima stagione. Grazie alla mia ex squadra abbiamo centrato una stagione incredibile. Ora sono conentrato sulla mia nuova avventura e ringrazio il City per aver puntato su di me. Spero di vincere tanti trofei insieme. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie e il mio piccolo bambino". Il Trofeo Joahn Cruyff, riservato ai migliori allenatori, va a Luis Enrique, tecnico del Psg, e Sarina Wiegman, ct dell'Inghilterra campione d'Europa. "Grazie a tutti, in particolare al mio presidente: è un trofeo molto importante che arriva grazie al lavoro di tutta la squadra" le parole di Luis Enrique, non presente alla cerimonia perché impegnato nella sfida contro il Marsiglia. Il Trofeo Kopa, riservato al miglior giovane, è stato vinto da Lamine Yamal come da pronostico. Il trofeo femminile è andato invece alla stella del Barcellona Vicky Lopez. È l'Arsenal, campione d'Europa, la miglior squadra femminile della stagione. Al maschile, il riconoscimento va al Psg campione d'Europa. Il Pallone d'oro femminile se lo aggiudica la fuoriclasse del Barcellona Aitana Bonmatí, al terzo trionfo di fila. Sul secondo gradino del podio la connazionale Mariona Caldentey. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Settembre 2025