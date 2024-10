Pallone d’Oro 2024, attesa per la cerimonia ma il Real Madrid sceglie di non partecipare

(Adnkronos) – Cresce l'attesa per la cerimonia di premiazione del Pallone D’Oro 2024, l’evento che si terrà oggi a Parigi per celebrare i talenti del calcio e premiare i migliori atleti della stagione 2023-2024. Il Real Madrid diserterà la cerimonia e la decisione dei campioni d'Europa è un indizio importante che avvalora l'ipotesi del trionfo di Rodri, il centrocampista spagnolo del Manchester City che nel 2023 ha deciso la finale di Champions League contro l'Inter. 'Marca' precisa che l'aereo che avrebbe dovuto portare i blancos nella capitale francese rimarrà a terra. Rodri sarebbe stato preferito alle stelle del Real Vinicius e Bellingham che hanno scelto quindi di non andare nella capitale francese. Assenti anche il presidente Florentino Perez e il tecnico Carlo Ancelotti, in corsa per la conquista del premio come miglior allenatore. Gli appassionati italiani potranno seguire gratuitamente l’evento su Dazn dalle 20.20. A guidare i tifosi lungo tutta la premiazione l’inconfondibile voce di Pierluigi Pardo, affiancato per l’occasione speciale da Marco Parolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2024