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Pallavolo, oggi amichevole Italia-Cuba: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – L'Italia di pallavolo maschile torna in campo. Oggi, venerdì 28 agosto, gli azzurri allenati da Fefè De Giorgi affronteranno Cuba – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – in amichevole, mentre la Nazionale femminile è impegnata nell'Europeo. Giannelli e compagni arrivano dalla vittoria, con set record terminato con un super tie break perso 66-64, contro la Germania, battuta in quattro set.  La sfida tra Italia e Cuba è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20. L'amichevole sarà visibile sui canali SkySport, ma anche in chiaro su quelli Rai. Il match sarà inoltre disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2026

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