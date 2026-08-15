Attualità

Palio Siena, la Contrada della Torre vince la quarta prova

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ stata la Contrada della Torre a vincere questa mattina, sabato 15 agosto, la quarta prova del Palio di Siena del 16 agosto, con il cavallo Donrodrigo e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9 in piazza del Campo.  Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, sabato 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Nicchio, Oca, Istrice, Torre, Chiocciola, Giraffa, Lupa, Onda, Selva, Aquila (rincorsa). 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milan-Manchester United, oggi amichevole in Polonia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

52 minuti fa

Palio di Siena, domani la grande sfida dell’Assunta: dove vederla in tv

1 ora fa

Iran, Teheran sfida Trump: “Hormuz non si conquista con un tweet”

1 ora fa

Europei atletica, oggi sesta giornata, da Palmisano e Stano a Iapichino, il programma e dove vedere gli azzurri

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio