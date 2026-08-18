Palio di Siena, oggi si corre? Sole su Piazza del Campo

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Il Palio di Siena si correrà? Oggi, martedì 18 agosto, è previsto uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana, capace ogni anno di trasformare la città toscana in un grande teatro a cielo aperto. Piazza del Campo torna protagonista per raccontare il Palio dell'Assunta, la Carriera che però ha dovuto fare i conti con il maltempo. La corsa, inizialmente prevista per domenica 16 agosto, si dovrebbe però disputare dopo due rinvii. Al momento su Piazza del Campo splende il sole. Niente nuvole all’orizzonte e nessuna minaccia di pioggia. Oggi si correrà il Palio dell'Assunta, dopo due giorni di maltempo che hanno reso impraticabile per i cavalli la pista di tufo. Tutto procede quindi secondo il programma già stabilito e la macchina comunale è in piena attività. Alle ore 15 e alle 15.30 sono previsti gli spari del mortaretto per il primo e il secondo preavviso. Alle 16.10 inizierà lo sgombero della pista, mentre alle 16.45 è prevista la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle 16.50 farà il suo ingresso in Piazza del Campo il Corteo Storico. Alle 19, infine, è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la disputa del Palio. Per l’accesso alla piazza, dalle 16 alle 18 sarà consentito l’ingresso, fino al raggiungimento del numero massimo previsto, esclusivamente da via Dupré. L’accesso ai palchi sarà invece possibile fino alle 16.30.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026