Attualità

Palio di Siena, il programma delle prove regolamentate

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si svolgeranno in Piazza del Campo domani, martedì 11 agosto, e mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 6, le prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio di Siena del 16 agosto. 
Sono settantasette i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto. Queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto. Il giorno del Palio, domenica 16 agosto, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40, per la Provaccia. Alle ore 10.30 appuntamento in Palazzo Pubblico per la segnatura dei fantini.  Alle ore 14.50 e alle ore 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Dupré viene chiuso alle ore 17.45, fermo restando le disposizioni delle autorità cittadine. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump cambia le ‘regole’ per i vaccini dei bambini: “Ora tassi elevati di autismo”

45 minuti fa

Fabbri e Weir, oro e argento nel peso agli Europei di atletica: chi sono i ‘giganti’ azzurri

1 ora fa

“Re Carlo è morto”, la radio sbaglia annuncio e lo speaker scappa: storia di un disastro

2 ore fa

Attentato a Ranucci, in ordinanza foto giornalista con Lavitola e suo factotum: “Conosceva Gomes dal 2022”

5 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio