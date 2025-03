Palio di Siena, il Drappellone sarà dipinto da Francesco De Grandi

(Adnkronos) – E' stata consegnata la seta per il Drappellone del Palio del 16 agosto 2025 all'artista Francesco De Grandi, incaricato dal Comune di Siena per la creazione dell'opera che andrà ad arricchire il museo della Contrada vincitrice della Carriera dedicata alla Madonna Assunta. La Giunta Comunale di Siena, lo scorso martedì 4 febbraio, ha approvato l’'affidamento per la pittura del Drappellone del Palio del 16 agosto. L'atto è stato proposto dal sindaco, Nicoletta Fabio. Come si legge nell'atto. Francesco De Grandi è "un artista di chiara fama, nato e cresciuto a Palermo, che trova nei motivi archetipici della storia della pittura un percorso di conoscenza e una forma del dipingere quasi meditativa". L'artista ha ricevuto seta e telaio nel suo studio di Palermo, nella tarda serata giovedì 27 marzo, da parte di alcuni dipendenti dell'Amministrazione comunale senese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2025