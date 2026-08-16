Palio di Siena, esposta bandiera verde: rinviato a domani per maltempo

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Rinviato il Palio di Siena. Oggi, domenica 16 agosto, a causa delle avverse condizioni meteo, il Palio di Siena, dedicato alla Madonna Assiunta, previsto per questa sera alle ore 19, è stato rinviato a domani, lunedì 17 agosto. La comunicazione ufficiale è arrivata con l'esposizione della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico in piazza del Campo. Un'acquazzone intorno alle ore 14, durato circa mezz'ora, ha reso impraticabile la pista di tufo per la corsa dei cavalli delle dieci Contrade. E' il secondo rinvio a causa della pioggia del Palio in questo 2026. La Carriera dello scorso 2 luglio, dopo le abbondanti piogge della notte precedente, fu rinviata al 3 luglio. Il programma di domani: alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré. Le previsioni meteo per domani, tuttavia, non appaiono particolarmente favorevoli. La Regione Toscana ha emesso un’allerta gialla per la prima parte del pomeriggio di lunedì 17 agosto, con possibilità di temporali, anche forti, sulle province settentrionali e, sempre nel pomeriggio, di fenomeni più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali. Il Palio di Siena deve fare sempre più i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici. Negli ultimi anni le date canoniche della tradizionale Festa sono state rispettate solo raramente. Nel 2024 la pioggia bagnò piazza del Campo sia il 2 luglio sia il 16 agosto. Nel 2025, invece, un temporale interessò Siena il 2 luglio, mentre la Carriera del 16 agosto si disputò regolarmente. Quest’anno il Palio del 2 luglio, dopo il forte temporale della sera precedente, fu rinviato al giorno successivo. E così anche oggi, 16 agosto, un violento acquazzone temporalesco ha imposto lo slittamento della Carriera di un giorno. Un altro segnale di quanto il clima stia ormai condizionando anche una tradizione secolare come quella del Palio.

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Pubblicato il 16 Agosto 2026