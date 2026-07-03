Palio di Siena, c’è anche Whoopi Goldberg: l’attrice presente a Piazza del Campo

(Adnkronos) – Il Palio di Siena conquista ancora una volta il jet set internazionale. Questa volta ad affacciarsi in Piazza del Campo è Whoopi Goldberg, attrice premio Oscar interprete di film di grande successo come "Ghost – Fantasma", "Il colore viola" e "Sister Act – Una svitata in abito da suora". La diva, come riporta l'Adnkronos, ha scelto Siena per vivere da vicino una delle tradizioni più identitarie d’Italia, assistendo alla Carriera da una delle prospettive più esclusive: le finestre di Palazzo Chigi Zondadari, affacciato direttamente su Piazza del Campo. Il programma, però, ha subito una battuta d’arresto: la corsa tradizionalmente fissata per il 2 luglio è stata rinviata per maltempo e si correrà oggi alle ore 19,30. In un video condiviso sui social, Goldberg ha raccontato l’episodio ai suoi 2,2 milioni di follower, spiegando le ragioni della decisione e sottolineando l’importanza della tutela dei cavalli, elemento centrale dell’evento senese. Un messaggio che l’attrice ha accolto con evidente sensibilità, evidenziando come lo spettacolo non possa prescindere dalla sicurezza degli animali e dal rispetto delle condizioni del tufo, reso impraticabile dalla pioggia. Nonostante la delusione per il rinvio, Whoopi Goldberg ha trasformato l’attesa in racconto: sempre dal palazzo storico ha mostrato ai fan gli interni del prestigioso edificio settecentesco, offrendo uno sguardo privilegiato su una delle dimore più affascinanti affacciate sulla piazza. "Sono qui a Siena, e normalmente avremmo appena guardato il Palio dalla piazza, ma oggi ha piovuto e non hanno potuto far correre i cavalli per proteggerli", racconta l'attrice ai follower, "come vedi laggiù, tutto quel tratto è terra battuta, ma ha un colore più scuro: significa che è ancora bagnata. Ecco perché la corsa non si è tenuta. Però, se guardi qui dentro, stiamo facendo una cena splendida. Insomma, va tutto bene: fa caldo, è bellissimo. Spero che tu ti stia divertendo quanto me, e ci vediamo quando torniamo". A rendere ancora più mondano il soggiorno senese, anche alcuni scatti sui social dell'attrice con lo chef Yannick Alléno, tra i nomi più noti dell’alta cucina internazionale. La presenza della star americana conferma ancora una volta il richiamo di Siena e del suo Palio, capace di unire storia, tradizione e celebrità in uno scenario unico al mondo, dove ogni affaccio può trasformarsi in una narrazione internazionale. Prima di Woopi Goldberg, al precedente Palio del 16 agosto 2025, la popstar Madonna aveva festeggiato il suo 67esimo compleanno a Palazzo Pannocchieschi d'Elci, situato direttamente su Piazza del Campo. (di Paolo Martini)

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Luglio 2026