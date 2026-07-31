Palestre e palazzetti, installati i primi defibrillatori

Sono stati installati nei giorni scorsi, da personale dell’Amministrazione Comunale, i defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) nei Palazzetti “Russo” e “Preziuso”, nella Palestra Taralli e nella Struttura Polivalente “Matteo Rinaldi” Croci Nord. “Garantire la massima sicurezza a chi pratica attività motoria nelle strutture cittadine è una priorità strategica per l’Amministrazione comunale” spiega l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta. “Dotare i nostri impianti sportivi comunali dei dispositivi DAE e mantenerli in piena efficienza non è solo un adempimento formale, ma un vero e proprio atto di responsabilità civica verso la comunità. Lo sport è benessere, prevenzione e inclusione: in questo senso, la sinergia con le società e le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano gli spazi comunali è il nostro valore aggiunto. Solo attraverso una collaborazione costante, che passa non solo dalla presenza dei macchinari ma anche dalla corretta formazione degli operatori (BLSD), possiamo rendere Foggia una città virtuosa e cardioprotetta” sottolinea.

L’installazione e la presenza dei DAE negli impianti sportivi affondano le radici nel Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012), successivamente consolidato dalla Legge n. 116/2021 e dai decreti attuativi ministeriali, che impongono l’obbligo di presenza del DAE (tutte le società sportive – professionistiche e dilettantistiche – che utilizzano impianti pubblici o privati devono possedere un defibrillatore funzionante durante gare e allenamenti). Durante l’attività sportiva deve essere sempre presente almeno un operatore delle società abilitato all’uso del DAE (in possesso di regolare attestato BLSD aggiornato).

L’uso sarà esclusivo per gli operatori delle società sportive formati, non dal personale comunale. I dispositivi saranno registrati presso la rete di emergenza 118 locale e sottoposti a controlli periodici di manutenzione (batterie ed elettrodi).

“L’obiettivo dell’Assessorato allo Sport di Foggia è rafforzare la mappa dei presidi salvavita negli impianti comunali, lavorando a stretto contatto con le realtà sportive locali. Promuovere la cultura del primo soccorso negli ambienti di gara e di allenamento trasforma le palestre in luoghi di tutela della salute a 360 gradi, non solo per lo sport ma anche per i cittadini, infatti i dispositivi saranno geolocalizzati dalla ASL di Foggia per potenziare la città cardioprotetta” spiega ancora Di Molfetta. “Siamo partiti dagli impianti sportivi maggiormente frequentati, ma col tempo provvederemo ad installare i DAE anche negli altri” conclude.



Pubblicato il 31 Luglio 2026