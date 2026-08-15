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Palermo, uomo ucciso in strada dopo lite: colpito in più parti forse con cacciavite

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(Adnkronos) – Colpito in diverse parti del corpo da un oggetto contundente, forse un cacciavite. E' morto così Vito Genovese, incensurato, trovato ormai cadavere in strada nel quartiere popolare Zen di Palermo intorno alle 3 della notte appena passata. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio quella dell'aggressione al culmine di una colluttazione. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Agosto 2026

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